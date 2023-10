Massimo Boldi ha paura: «Milano città pericolosa, per difendersi bisogna fare un corso di judo»

A Milano è meglio non frequentare alcune zone dopo una certa ora. Ne è convinto il popolare attore comico Massimo Boldi che all'AdnKronos dice la sua a proposito dell'emergenza sicurezza nella metropoli lombarda che ha indotto il sindaco Giuseppe Sala a nominare l'ex capo della Polizia, Franco Gabrielli delegato per la sicurezza.

«In una metropoli come Milano ci sono delle zone che è meglio non frequentare dopo una certa ora come la Stazione Centrale dopo le 10,30 di sera, massimo le 11.

Per difendersi bisogna fare probabilmente un corso di judo», aggiunge Boldi facendo leva sull'ironia. Tornando serio, elenca i quartieri più a rischio della città, senza però elencare con precisione le zone, tra cui «quello di Forze Armate e la Milano di periferia». Per arginare il fenomeno, Boldi ha una ricetta già sentita in un sacco di occasioni: «Ci vuole più personale. Servono più vigili ma anche più poliziotti e più volontari», conclude Boldi.