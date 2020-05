Milano, professore muore 2 giorni prima della discussione della tesi, gli studenti gli dedicano il loro lavoro

Il relatore muore dopo una breve malattia e i suoi studenti gli dedicano la tesi. Il professor Daniel Florian, docente presso il Politecnico di Milano, dove insegnava Sistemi di elaborazione delle informazioni nel Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria come professore associato, si è spento a 42 anni lo scorso 28 aprile.

I suoi studenti avrebbero dovuto discutere la loro tesi con lui, anche se online, ma purtroppo il professore è scomparso 2 giorni prima della data stabilita. La prematura scomparsa ha gettato nello sconforto non solo la famiglia del professore, ma anche i suoi alunni e proprio due studenti che si stavano laureando con lui hanno voluto dedicargli la loro tesi.

Si tratta di Pietro Chittò e Andrea Lamparelli, due 24enni di Gadesco Pieve Delmona e Sospiro, in provincia di Cremona che, come riporta la testata locale "la Provincia di Cremona", durante la discussione hanno precisato di voler dedicare il loro lavoro e la laurea in ingegneria al professore scomparso e che li ha seguiti nel loro percorso.

Ultimo aggiornamento: 18:26

