Covid, ragazza muore a 20 anni per assistere i genitori malati: l'Università di Cassino le riconosce la laurea alla memoria

L'università di Cassino e del Lazio Meridionale conferirà la laurea alla memoria alla studentessa Altynay Rahimova, 20 anni, di origine Kazaka, morta a luglio scorso per Covid. La cerimonia di conferimento si terrà il prossimo 2 dicembre, alle ore 10.30, nell'Aula Magna del Campus Folcara. La studentessa, iscritta al corso di laurea triennale in Economics and business, nonostante fosse arrivata a Cassino soltanto a gennaio 2021, era riuscita...

