Roma, ragazza scomparsa da Pavia a luglio ritrovata alla stazione Termini

È stata ritrovata oggi a, alla stazione Termini , la ragazzina di 14 anni diche era scomparsa di casa da giovedì 30 luglio. La minorenne, ritrovata dalle forze dell'ordine, è in buone condizioni. Ora sarà riaffidata ai genitori, che nei giorni scorsi avevano lanciato un appello per ritrovare loro figlia. La 14enne dovrà spiegare le ragioni della fuga (che pare sia legata alla frequentazione di un ragazzo: un rapporto contrastato dalla sua famiglia) e dove ha trascorso i giorni in cui è stata lontana da casa