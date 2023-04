Ragazzino di 14 anni precipita dal tetto di un capannone abbandonato: è gravissimo. Forse un gioco finito male

Un ragazzino di 14 anni è precipitato dal tetto di un capannone abbandonato a Casale sul Sile (Treviso). È ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stasera, 15 aprile, nella zona industriale del comune veneto. Stando alle prime ricostruzioni, il 14enne è salito sul tetto di una vecchia fabbrica abbandonata, in via San Michele. Era lì con un gruppo di amici. A un certo punto la copertura ha ceduto e il 14enne è caduto giù: un volo di quasi 20 metri.

Le sue condizioni sono parse subito gravi. A dare l'allarme sono stati proprio gli amici. Sul posto è intervenuto il Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. L'adolescente è stato intubato sul posto e trasferito in codice rosso a bordo dell'elicottero. Ora è ricoverato al Ca' Foncello di Treviso. In via San Michele sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente: forse un gioco finito male.