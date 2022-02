Ristori Covid, presi i furbetti della maxi truffa da 440 milioni: «Un gioco fregare lo Stato»

«Madonna, lo Stato italiano è incredibile, praticamente vuole essere fregato». Era questo il manifesto dell’associazione a delinquere scoperta a Rimini dalla Guardia di Finanza, un’organizzazione che in sei mesi, attraverso una galassia di società fantasma intestate a prestanome, era riuscita a ottenere con i bonus edilizi e i “Ristori” Covid, 440 milioni di euro in crediti di imposta. Soldi finiti all’estero, in Germania, Regno Unito,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati