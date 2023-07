Ritardo treni fino a 4 ore oggi verso Roma, Frecciarossa fermo per guasto e senza aria condizionata a Chiusi

In uno dei primi giorni di esodo per le vacanze estive, i disagi fermano la linea dell'Alta Velocità tra Firenze e Roma. Nel pomeriggio di domenica 30 luglio i volontari della Protezione civile di Orvieto, Allerona e Monteleone d'Orvieto sono intervenuti per prestare soccorso ai circa cinquecento passeggeri del Frecciarossa Milano-Salerno fermo dalle 15 per un guasto all'altezza del punto di controllo di Allerona. Un problema che ha causato ritardi fino a sei ore verso il Sud. Dopo le 19.30 sono terminate le operazioni di soccorso al treno, con la circolazione ferroviaria che continua ad essere rallentata fino a 60 minuti di ritardo. Ma c'è soltanto un treno, il Frecciarossa Milano-Salerno (il 9527) che porta ritardi consistenti, circa sei ore e mezza, mentre gli altri convogli sono in movimento.

🔴🚄 Linea #AV #FirenzeRoma



La circolazione è rallentata per un controllo tecnico a un treno nei pressi di #Chiusi



🕓 ritardi fino a 30 minuti



⚠ I treni possono essere instradati sulla linea convenzionale tra #Chiusi e #Orvieto#pendolariLAZ pic.twitter.com/bWajLHI2tH — Astral Infomobilità (@astralmobilita) July 30, 2023

Le carrozze senza aria condizionata

A causa del guasto molte delle carrozze sono rimaste senza aria condizionata e i volontari si sono adoperati per distribuire bottiglie d'acqua ai viaggiatori.

I passeggeri sono sfiniti anche per il caldo di queste ore.

Secondo quanto si è appreso dalla Protezione civile due bambini che erano a bordo si sono sentiti male per il caldo e una persona è svenuta. Non è stato comunque necessario l'intervento del 118: la Protezione civile è riuscita a fare fronte ai malori.

La difficoltà maggiore è il trasbordo, che sta avvenendo dalle 18, di alcune persone disabili che erano a bordo perchè non ci sono le le passerelle alle porte d'uscita ma gli scalini. La Protezione civile sta quindi trasportando le persone dal treno fermo a un altro ma si prevede che il tempo del trasferimento sia lungo proprio per le tante necessità dei passeggeri che i volontari stanno incontrando. Il trasbordo dei passeggeri sull'altro treno è finito alle 18.40, dopo quattro ore di sosta sotto al sole.

Ritardi fino a 4 ore verso Roma

La circolazione ferroviaria è stata rallentata sulle linee che da Firenze porta a, con ritardi che raggiungono anche le quattro ore e mezza nel caso del treno FR 9587 da Torino Porta Nuova a Reggio Calabria Centrale. Un altro treno dell'Alta Velocità che ha un ritardo oltre le due ore è il FR 9527 da Milano Centrale a Salerno. Ritardi di oltre un'ora anche per FR 9425 Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale, FR 9643 Milano Centrale-Napoli Centrale e FR 8576 Roma Termini-Genova Piazza Principe.