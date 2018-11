Bimba precipita dal sesto piano e muore. I genitori: «Stavamo dormendo»

Roma si è svegliata con un grande dolore nel cuore. La notizia è scioccante: una quattrodicenne è morta dopo essere precipitata dal sesto piano. Ci troviamo nel quartiere Ostiense, in via della Villa della Lucina, uno stradone che collega via Giustiniano Imperatore a largo delle Sette Chiese, non lontano dalla Colombo.

Domenica 25 Novembre 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 25-11-2018 12:18

«Non ci siamo accorti di nulla, stavamo dormendo» hanno detto i genitori sconvolti agli agenti di polizia arrivati sul posto. A segnalare il corpo della povera ragazza al 112 è stato un passante alle 9.30: «Correte! C'è una ragazza a terra».Gli agenti sono subito arrivati nella strada e hanno visto l'orribile scena. Poi sono arrivati il magistrato e il medico legale. La polizia e i tecnici stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Al vaglio tutte le ipotesi. Non si esclude nessuna pista compreso il suicidio.Sul marciapiede qualcuno ha subito portato dei fiori, mazzi colorati per dare l'ultimo saluto alla giovane.