Roma-Feyenoord, tifosi olandesi choc a Tirana: fanno pipì sul bus della Roma

Alla vigilia della finale di Conference League tra Roma Feyenoord il clima è già infuocato. A Tirana gli animi si sono surriscaldati dopo un video, diventato virale in pochi minuti, in cui dei tifosi olandesi hanno fatto pipì sul bus della Roma. Un gesto deplorevole che vede coinvolti due giovani, verosimilmente tifosi del Feyenoord, che nella capitale albanese hanno deciso di «sfregiare» il pullman giallorosso urinandoci sopra.

Clima rovente tra due tifoserie che già in passato hanno avuto screzi. In modo particolare la memoria riporta agli incidenti del 2015 che videro protagonisti gli hooligans olandesi tra le vie della Capitale.

GLI INCIDENTI DEL 2015

L'episodio è stato ripreso in un video che è diventato virale sui social e ha ovviamente scatenato la rabbia dei tifosi romanisti: «Non ci dimentichiamo chi sono i tifosi del Feyenoord» scrive qualcuno rievocando i fatti del 2015 quando gli hooligans olandesi sfregiarono la 'Barcaccia' del Bernini in Piazza di Spagna dopo aver già creato disordini a Campo de' Fiori.