Roma, monopattino si scontra con auto a via Chiana: muore 34enne

Incidente mortale nella notte a Roma tra un auto e un monopattino. È accaduto in via Chiana nel quartiere Trieste. Ad avere la peggio l'uomo a bordo del monopattino, un cittadino di nazionalità nigeriana di 34 anni che è morto sul colpo. Il conducente della macchina, un 19enne, si è fermato per i soccorsi. Sul posto la polizia locale. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. Entrambi i mezzi coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

