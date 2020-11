Roma, assalto a portavalori: guardia giurata ferita con un colpo di pistola, caccia a 3 rapinatori

Assalto a un portavalori a Valle Martella, alle porte di Roma. I rapinatori, probabilmente 3 persone, con volto coperto e armati di pistola, hanno esploso vari colpi di pistola contro il portavalori all'esterno di un ufficio postale, ferendo una guardia giurata all'inguine mentre risaliva a bordo del furgone dopo aver depositato il denaro.

Sarebbero riusciti a prendere una borsa di soldi, da quantificare, che destinata a un altro ufficio postale. Poi sono scappati in auto. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Zagarolo e di Frascati per le indagini. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

