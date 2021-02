Roma, precipita con l'auto da un viadotto: morto sul colpo un 51enne

Un uomo di 51 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato, con la sua auto, da un viadotto che sovrasta via degli Orti della Farnesina, a Roma.

Precipita dal viadotto, morto sul colpo

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi. Per ragioni ancora da chiarire, l'auto guidata dall'uomo, un romeno che si trovava da solo a bordo, ha sbandato ed è precipitata dal viadotto della Tangenziale Est di via del Foro Italico per circa sette-otto metri, ribaltandosi e schiantandosi al lato di via degli Orti della Farnesina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i vigili urbani: le due squadre dei vigili del fuoco hanno liberato l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, ma morto praticamente sul colpo.

Ultimo aggiornamento: 17:41

