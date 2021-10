Roma, cade un ramo all'Eur e colpisce un'auto in transito e una in sosta: due ragazzi al pronto soccorso

È caduto il ramo di un albero su due auto nel quartiere Eur a Roma. È successo intorno alle 15,30 in via Umberto Tupini quando le pattuglie della Polizia Locale IX Gruppo sono intervenute. Il ramo ha colpito una Fiat Panda in transito e una Landa Rover in sosta. È stata chiusa provvisoriamente la strada e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sono stati trasportati in ospedale in codice azzurro due ragazzi di 21 e di 18 anni che si trovavano a bordo della Panda. Il codice azzurro è un nuovo codice che si applica al triage quando si arriva in pronto soccorso: è tra l'arancione e il verde e indica un'urgenza differibile, con 60 minuti come tempo di attesa massimo per la presa in carico.