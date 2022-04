Roma, violenza a Casal Bruciato: anziana di 79 anni in fin di vita per colpa di finti tecnici del gas

L’hanno trovata stesa a terra in una pozza di sangue: l’allarme in una delle palazzine di via Carlo Tenca, a Casal Bruciato, è scattato ieri mattina poco dopo le 11. La vittima, Antonia L. di 79 anni, non rispondeva alle telefonate insistenti della figlia. Così la donna ha deciso di andare a controllare in casa della mamma. Una volta aperta la porta di casa però, l’orrenda scoperta. I sanitari del 118 arrivati poco dopo sul posto, hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati