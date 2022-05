Romina De Cesare, chi è la ragazza morta a Frosinone. Il post contro la violenza sulle donne: «Stop ai maltrattementi»

Di Romina De Cesare, la ragazza di 36 anni trovata morta nella sua abitazione a Frosinone, sul web si può trovare un profilo Facebook corrispondente alla giovane. Tra le informazioni generali del contatto si apprende che aveva una rete con più di 230 amici e che, sempre secondo quanto riportato, aveva studiato all'Università La Sapienza di Roma. Doveva viveva? A Frosinone ed era «in una relazione». Quella che potrebbe averla portata alla morte. Il compagno è stato fermato dopo essere stato trovato seminudo sulla spiaggia di Sabaudia, con alcune ferite da arma da taglio.

Un post di Romina De Cesare merita un'attenzione particolare. L'ha pubblicato sei mesi fa e riguardava la violenza sulle donne: «Correte tutti da *** (ndr, un noto negozio di prodotti per la casa) ad acquistare 2 prodotti charity per ricevere in omaggio questo braccialetto rosa e combattere così la violenza sulle donne - si legge sul suo profilo -...non solo voi donne, ma anche voi uomini...e regalatelo a vostra moglie, vostra figlia, vostra madre, vostra sorella...vi distinguerete così da chi le donne, invece di rispettarle, le maltratta...STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!».

Il 15 marzo scorso, sul suo profilo personale Facebook, scriveva in francese: «Les Goonies à la télé...que de souvenirs...». Quanti ricordi per lei che aveva 36 anni e un film che datava 1985 e spesso veniva riproposto in tv per i più piccoli.