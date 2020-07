«Che ora è?», e ruba gli orologi di valore: caccia alla ladra bionda

Ultimo aggiornamento: 21:36

Colpisce ancora la ”primula rossa” degli orologi di valore. Lei è una ragazza avvenente, bionda, che distrae le vittime chiedendogli l’ora. Poi, in modo repentino gli rapina l’orologio prezioso dal polso. La giovane, vestita con un vestito aderente e dalla chioma fluente, stamattina, ha avvicinato un passante al centro commerciale Le Terrazze di Casal Palocco . «Mi scusi se mi permetto, mi sa dire l’ora», ha chiesto la ladra alla vittima che ha pensato che non ci fosse nulla di male nel risponderle. In un attimo il suo orologio da 10.000 euro è finito nelle mani della bionda che è fuggita su un’auto guidata da un complice.Si tratta di una rapina: l’autrice dello scippo ha ferito al polso il signore nel strappargli l’orologio. Il rapinato ha subito chiamato la polizia e le Volanti in pochi minuti sono accorse sul posto. Ma la ragazza bionda si è come volatilizzata. E’ riuscita a fuggire nonostante siano stati istituiti dei posti di blocco. La donna, che sembra imprendibile, ha agito in vari quartieri della città, sciorinando la stessa tecnica. Si finge svampita, graziosa e chiede l’ora per poi passare all’azione strappando dal polso in modo fulmineo l’orologio di valore alla vittima di turno.