Rapinarono anziana, per tre ventenni scatta l'obbligo di dimora

Tre ventenni, residenti in Valle Telesina, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di non allontanarsi dalle proprie abitazioni (dalle ore 20 alle ore 7) poiché ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, della rapina commessa a Telese Terme il 6 febbraio scorso in danno di una commerciante del posto di 64 anni.

La misura cautelare personale è stata emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro, al termine delle indagini condotte dai carabinieri. In occasione della rapina la vittima, a cui era stata rubata la borsa con violenza, cadde rovinosamente a terra tanto da dover essere sottoposta a un intervento chirurgico.