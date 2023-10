Rubano gli orecchini a un'anziana di 96 anni, i carabinieri li ritrovano e li restituiscono alla vecchina

I carabinieri di Pescina hanno organizzato una visita in casa di una quasi centenaria (96 anni) per sentire dalla sua stessa voce il racconto di quanto le era accaduto: in due si sono introdotti nella sua abitazione (vive sola a sa badare a se stessa nelle faccende domestiche e tutto il resto) e le hanno rubato due orecchini d’oro ricordo di una vita, non di eccessivo valore ma pieni di memoria. Che la povera vecchina fosse stata derubata di quei ricordi l’aveva saputo tutto il paese e i concittadini erano rimasti sbalorditi dalla vicenda. Parte, così, la denuncia d’ufficio e quindi le indagini sulla vicenda occorsa alla malcapitata che, cinque giorni fa, in piena sera, si è vista piombare tra le mura domestiche due malfattori che, in pochi istanti, le hanno sfilato gli orecchini fuggendo poi dalla finestra forzata in precedenza. Per ovvie ragioni non hanno dovuto compiere grandi sforzi per immobilizzarla.

I militari hanno ricostruito tutto ipotizzando la circostanza che i due avrebbero potuto rivendere gli orecchini a un “Compro oro”.

Dunque gli orecchini sono stati recuperati dopo una breve ricerca e poi restituiti alla pensionata che ha ringraziato affettuosamente i carabinieri. Per le due persone identificate, che avrebbero barattato i preziosi dietro corrispettivo in danaro, un 55enne e un 43enne del posto, quest’ultimo già ai domiciliari per furto, è scattata la denuncia alla Procura di Avezzano per ricettazione in concorso e, solo per il più giovane, anche per il reato di evasione e infatti era già noto alla giustizia. Proseguono le attività investigative da parte degli inquirenti tese a chiarire ulteriormente la vicenda.