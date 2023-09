Ryanair taglia voli, anche Napoli: ritardi nelle consegne di Boeing

Ryanair ha annunciato una serie di riduzioni dell'operativo invernale 2023 come diretta conseguenza dei ritardi nella consegna degli aeromobili Boeing nel periodo settembre-dicembre.

Ryanair si aspettava di ricevere 27 aerei tra settembre e dicembre, ma a causa dei ritardi nella produzione nello stabilimento Spirit Fuselage di Wichita, combinati con i ritardi nella manutenzione e nella consegna dei Boeing a Seattle, ne prevede di ricevere solo 14 aerei tra ottobre e dicembre.

Ryanair sta collaborando con Boeing per cercare di accelerare le consegne nel periodo da gennaio a maggio 2024, in modo tale da poter entrare nel pieno della stagione estiva 2024 con tutti i 57 nuovi aeromobili Boeing consegnati, come previsto.

A causa di questi ritardi, Ryanair apporterà una serie di modifiche al proprio operativo invernale 2023. Verranno ridotte di 3 unità, il numero di aerei con base a Charleroi, di 2 quelli con base a Dublino e ridotti di 5 il numero di aerei in 4 basi italiane, tra cui Bergamo, Napoli e Pisa.

«Ryanair - è scritto in una nota - si scusa per queste inevitabili riduzioni nel proprio operativo invernale.

Ryanair non avrà aerei di riserva quest’inverno poiché è necessaria una manutenzione programmata su tutta la flotta di oltre 550 aeromobili per averli tutti pronti per il nostro più grande operativo estivo di sempre nel 2024».

Michael O'Leary di Ryanair ha dichiarato: «È profondamente spiacevole - ha detto il nuemro 1 di Ryanair - che i problemi di produzione a Wichita ed a Seattle abbiano ritardato ancora una volta le consegne contrattualmente stabilite tra Boeing e Ryanair per questo inverno. Le cancellazioni dei voli entreranno in vigore dalla fine di ottobre e verranno comunicate a tutti i passeggeri interessati tramite e-mail nei prossimi giorni. Verrà offerta la riprotezione su voli alternativi o il rimborso completo, se lo desiderano. Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri per eventuali disagi causati da questi ritardi nelle consegne questo inverno».