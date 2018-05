«Sara, svegliati», mamma apre la porta e trova la figlia di 14 anni morta

La madre, infermiera, ha tentato disperatamente di rianimarla Una ragazzina di 14 anni, Sara Gatti, è morta nel sonno a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Quando la madre ha cercato di svegliarla per farla andare a scuola, non ha risposto. La donna, infermiera professionale nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civile, ha tentato di rianimarla in attesa dei soccorsi, e altrettanto hanno fatto senza risultato in ospedale dove è arrivata ieri mattina trasportata dall'eliambulanza. Lo riporta Il Giornale di Brescia.



Sarà l'autopsia, fissata per domani, a spiegare la causa della morte della ragazzina, che frequentava la terza media. Possibile che si sia trattato di morte cardiaca improvvisa.

Giovedì 17 Maggio 2018, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 23:01

