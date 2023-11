Scappa dal bar senza pagare, 15 anni dopo invia i soldi e una lettera di scuse: «Voglio riparare»

«Un sabato sera di 15 anni fa venni nel vostro locale: con alcuni amici bevemmo qualche calice di vino. Per goliardia, ce ne andammo senza pagare». Esordisce così l'inaspettata lettera ricevuta dai gestori del bar Simposio di Trento: a scrivere è un uomo che 15 anni fa scappò dal locale senza pagare il conto dopo aver consumato con alcuni amici, e che oggi scrive: «Ora potrò tornare nel vostro locale a testa alta», allegando nella lettera il quadruplo del costo di quel calice, e qualche euro in più anche per i bicchieri degli amici.

La lettera e la reazione dei titolari

«Abbiamo fatto un torto a voi e a noi, diventando dei ladri», si legge ancora nella lettera. «Per questo non ho più messo piede da voi, da quel giorno.