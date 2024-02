​Sciopero dei treni, stop di 8 ore: disagi fino alle 17. Impatto previsto su Trenitalia, Italo e Trenord

È partito alle 9 di questa mattina lo sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub e Usb che protestano per il rinnovo del contratto. Lo stop di 8 ore, fino alle 17, riguarderà tutte le imprese del settore e avrà un impatto non solo su Trenitalia, ma anche su Italo e Trenord. Ad incrociare le braccia anche i lavoratori del trasporto merci e quelli di Rfi, la società che si occupa della gestione della rete e delle infrastrutture ferroviarie. A subire i maggiori disagi potrebbero essere i pendolari che per spostarsi usano i treni locali, mentre per la lunga percorrenza al momento non si prevedono situazioni particolarmente critiche.

Sciopero treni lunedì 12 febbraio, orari e linee a rischio stop per Trenitalia, Italo e Trenord