Schianto al semaforo sempre verde: auto si ribalta, due donne ferite

Un incidente spettacolare a Giulianova, ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ha polarizzato l’attenzione dei guliesi questa mattina anche perchè, successivamente si è creato caos alla circolazione tenuto conto che sul lungomare c’era il mercato.

Sotto accusa c’è uno dei semafori all’incrocio tra via Leonardo, via D’Annunzio e la statale Adriatica. Tutte e due le donne al volante, coinvolte nel sinistro, hanno dichiarato di aver avuto via libera con il verde.



La Panda, condotta da una donna di 52 anni di Giulianova, è stata centrata in pieno e ribaltata dalla Golf proveniente da nord. Tutte e due ferite leggermente le donne, sul posto non solo i vigili ma, il quale conferma che qualcosa non funzionava.