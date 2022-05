Scompare per 24 ore, lo trovano mentre prende il caffè al bar

E’ stato ritrovato l'uomo che si era allontanato da Giulianova nella mattinata di ieri dalla casa del figlio che era andato a trovare da Rapino di Chieti. N.L. di 75 anni era tranquillamente a bere un caffè in un bar di Contrada Zampitto nel comune di Basciano. E’ stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Val omano che hanno provveduto a riportarlo a casa. Aveva qualche ferita al volto ma niente di grave e non ricorda nulla della sua "fuga" e come mai si trovasse lì.

Dalle poche parole che ha saputo dire, dopo essersi allontanato ieri mattina da casa, è salito a bordo di un pullman che l’ha portato nelle zone interne, dapprima a Bellante e poi pare a Crognaleto. Avrebbe trascorso addirittura la notte in una stalla e poi ieri mattina si è ritrovato nel bar di Contrada Zampitto dove i carabinieri lo hanno notato che stava facendo colazione. Una volta identificato, l’uomo è stato medicato di alcune ferite che aveva riportato al viso e successivamente è stato ricondotto a casa dagli stessi militari.