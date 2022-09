Sfida mortale: stesi sulle strisce pedonali a Nettuno, l’ultima follia dei teen ager sul lungomare

Ripresi dalle telecamere di controllo del Comune di Nettuno distesi pancia a terra e braccia lungo il corpo come se stessero su una tavola da surf. Peccato che sotto il loro corpo invece della tavola, ci fossero le strisce pedonali di lungomare Matteotti. Utilizzata in passato come forma di protesta, la planking challenge di Nettuno sembra, però, solo una folle sfida lanciata da alcuni adolescenti: sdraiarsi sull’asfalto, restare immobili, alzarsi pochi secondi prima dell’arrivo delle autovetture e poi postare la “bravata” sui social. Lo scopo è quello di riprendere la performance e postarla su TikTok a caccia di like.

Lo scoperta



Un gioco pericoloso accertato per caso. Su richiesta del commissariato di polizia di Anzio, alcuni giorni fa gli uomini della Municipale stavano infatti esaminando la registrazione della telecamera di controllo posizionata in piazza Cesare Battisti, proprio davanti al municipio, alla ricerca di elementi utili per cercare di individuare l’autovettura usata per la fuga da due malviventi che avevano tentato un furto alla Banca di Credito Cooperativo che si trova su lungomare Matteotti, in pieno centro cittadino. Visionando la registrazione, gli agenti della polizia locale hanno così notato alcune persone sdraiate sulle strisce pedonali, con tutta probabilità ragazzi, proprio all’altezza di una delle entrate del Borgo medievale.



Ingrandendo le immagini, hanno infatti potuto accertare la presenza di almeno cinque persone distese sulle strisce pedonali, proprio al centro della carreggiata. Erano quasi le 4 del mattino. La registrazione ha fissato anche il momento in cui, all’arrivo di un’autovettura, i ragazzi si alzano di scatto e si allontanano. Gli agenti hanno immediatamente informato il commissariato di polizia di Anzio, la stazione dei carabinieri di Nettuno, il comando della Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica e il commissario straordinario del Comune di Nettuno Bruno Strati. Nella nota è stato richiesto alle forze dell’ordine di intensificare il controllo nelle ore notturne sulle strade principali per evitare il ripetersi della planking challenge.

«Le riprese che abbiamo acquisito sono purtroppo inequivocabili - spiegano dal comando della polizia locale di Nettuno -. Abbiamo l’immagine nella quale si vede chiaramente l’arrivo di un’auto che proveniva da piazza Mazzini in direzione del Comune con il conducente costretto a frenare bruscamente per evitare di investire le persone distese sull’asfalto. Riteniamo che si tratti di giovanissimi. È la prima volta che ci troviamo a fronteggiare questo fenomeno. Per questo motivo abbiamo avvertito tutte le forze dell’ordine, chiedendo un più attento controllo sulle strade principali cittadine nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le prime ore dell’alba».

La polizia locale di Nettuno prosegue nell’analisi delle riprese di piazza Cesare Battisti per cercare di dare un’identità ai ragazzi. «Ci stiamo lavorando - spiegano - ma risulta molto difficile mettere bene a fuoco i volti, considerato che la telecamera si trova ad una quarantina di metri dal punto in cui i giovani erano distesi. È doveroso fare un appello ai ragazzi a mantenere un comportamento responsabile evitando bravate che possono avere conseguenze tragiche».