Si impicca ad un albero con la cintura dell’accappatoio: salvata in extremis dal fratello

Tenta di uccidersi impiccandosi ad un albero con la cintura dell’accappatoio: salvata in extremis dal fratello. E’ successo ad Arista in provincia di Teramo. Per causa ancora in fase di accertamento da parte dei militari del posto, una 49enne, avrebbe preso la cintura del suo accappatoio per poi legarla ad un albero davanti il giardino di casa, farci un cappio e tentare il gesto estremo.

Fortunatamente, e solo per puro caso, pochi minuti dopo, si è trovato a passare in zona il fratello che appena ha visto la sorella appesa al cappio si è subito adoperato per prestare i primi soccorsi e chiedere aiuto urlando. Grida che hanno attirato le attenzioni di passanti e vicini. Uno di loro ha allertato il 118. I sanitari una volta sul posto l’hanno stabilizzata e trasportata all’ospedale di Giulianova dov’è ancora ricoverata. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma fortunatamente è ancora viva.

