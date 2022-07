Silvi, coppia di turisti investita mentre va a mangiare gli arrosticini: lei è gravissima

Coppia di turisti investita sulla Statale 16 mentre va a mangiare gli arrosticini. E’ successo questa sera verso le 20, nei pressi dell’”Assaggeria 431”, vicino la Torre del Cerrano a Silvi Marina. Stando dalle prime e sommarie informazioni, la coppia, tra i 40 e 50, aveva deciso di assaggiare una delle specialità abruzzesi più rinomate in Italia: gli arrosticini. E per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Teramo intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso, sono stati investiti in pieno da un’auto in corsa.

A prestare i primi soccorsi alcuni automobilisti di passaggio e gli abitanti delle case che sentendo il forte botto sono scesi in strada. Sul luogo sono intervenute due ambulanze medicalizzate. I due una volta stabilizzati sono stati trasportati all’ospedale Mazzini di Teramo in codice rosso. La più grave, sembrerebbe la donna. Il traffico è ancora paralizzato. La notizia, come accade spesso in questi casi si è subito diffusa sul web. Diversi cittadini hanno sottolineato la pericolosità di quel punto e che non è il primo incidente.