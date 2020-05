Silvia Romano, il suo diario in mano ai rapitori. Attesa oggi a Milano per il ritorno a casa

Silvia Romano, cresce l'attesa a Milano per il ritorno a casa della cooperante 25enne: ad attenderla ci saranno i fiori e i cartelli affissi per lei al Casoretto, il quartiere a nord di Milano in cui Silvia Romano è cresciuta. Dalle prime ore dell'alba, nonostante la pioggia, sono molte le persone, tra cui molti giornalisti, che aspettano il rientro in città della cooperante milanese rapita 18 mesi fa in Kenya e liberata sabato, e il rientro potrebbe avvenire nel pomeriggio.

Sulla porta del condominio in cui abita la madre, nel frattempo, sono stati lasciati dei fiori e attaccati altri cartelli di benvenuto: «La terra ha davvero tanto bisogno di persone come te, grazie di esistere», si legge su un foglio appoggiato davanti al cancello di ingresso, mentre ce ne sono altri che ringraziano «i servizi segreti italiani e il ministero degli esteri».

Il diario e i carcerieri

Il diario

Il suo diario è rimasto nelle mani dei rapitori. È rimasto nelle mani dei rapitori il diario su cui Silvia Romano descriveva i giorni della sua prigionia in Somalia. In base agli elementi forniti dalla giovane nel corso del colloquio con gli inquirenti, durato oltre 4 ore, la ragazza è stata tenuta in ostaggio sempre dallo stesso gruppo terroristico islamista Al Shabaab dopo essere stata ceduta dal commando armato formato da otto persone che l'aveva prelevata in un centro commerciale in Kenya nel novembre del 2018.

La svolta a Roma con il varo della task force italo-keniana

Il più diffuso giornale keniano, il Daily Nation, individua in un incontro fra inquirenti del luglio dell'anno scorso a Roma e nella formazione di una squadra investigativa congiunta italo-keniana il momento che ha «spianato la strada» alla liberazione di Silvia Romano. «Un incontro a Roma nel luglio dell'anno scorso fra il direttore della Procura pubblica (Dpp)» (il procuratore generale keniano) Noordin Haji e quello «delle Indagini criminali (Dci) George Kinoti e alti responsabili della Giustizia dall'Italia spianò la strada al salvataggio di Silvia Romano», scrive l'edizione cartacea del quotidiano titolando «Dentro il salvataggio segreto della cooperante italiana». «L'incontro concordò che una squadra speciale di polizia antiterrorismo da Roma doveva venire in Kenya per aiutare nelle indagini, che sarebbero rimaste nelle mani della Dci. È stata questa squadra che ha scoperto che Romano era stata portata in Somalia e furono avviati immediatamente sforzi per contattare i suoi rapitori», scrive ancora il Daily Nation ricordando che all'incontro presero parte l'allora procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi, e il pm titolare del procedimento, Sergio Colaiocco. Nell'articolo si sostiene che «una combinazione di errori ritardi da parte del governo keniano nelle ore successive al rapimento di Romano consentirono ai sequestratori di portarsi a Garissa prima di passare in Somalia»: la polizia arrivò sul posto «due ore dopo il fatto» e un veicolo militare fu dislocato in aiuto alle ricerche solo «il giorno dopo a mezzogiorno».

