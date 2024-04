Sofia Castelli, condannato a 24 anni l'ex fidanzato Zakaria Atqaoui: l'aveva accoltellata a morte dopo essersi nascosto nell'armadio

È arrivata la condanna a 24 anni di carcere da parte della Corte d'Assise di Monza nei confronti di Zakaria Atqaoui (23 anni) per l'omicidio dell'ex fidanzata Sofia Castelli (20 anni) uccisa a coltellate il 29 luglio scorso a Cologno Monzese (Milano). All'imputato erano state contestate le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dell'utilizzo di mezzo insidioso. La Procura aveva chiesto l'ergastolo.

L'omicidio

Atqaoui, quella notte, mentre Sofia era in discoteca con l'amica dopo aver deciso di troncare definitivamente la relazione con il 23enne italo-marocchino per la sua ossessiva mania di controllo, si era nascosto nell'armadio del suo appartamento, spiandola sui social in attesa del suo ritorno a casa. Quando la ragazza è rientrata, l'ha colpita e uccisa mentre dormiva con un coltello preso dalla cucina.