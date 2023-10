La spallata in discoteca, il bicchiere che cade e poi la rissa: 38enne muore sgozzato, recise giugulare e carotide

Sembra una scena tratta dal film Trainspotting ma non lo è. Ad originare la rissa costata la vita al 38enne Joel Ramirez Seipo, dominicano residente a Montevarchi, sarebbe stato un bicchiere caduto dopo una spallata tra un uomo e una donna all'interno di una discoteca. L'episodio è avvenuto il 1 ottobre scorso a Terranuova Bracciolini (Arezzo).

Nel dettaglio, sarebbero poi volati, come dimostrano le immagini delle telecamere, sgabelli, qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola a salve e sarebbero stati lanciati i narghilè tra cui quello che, rottosi, ha colpito al collo la vittima recidendogli la giugulare e la carotide. È quanto ha spiegato oggi il comandante dei carabinieri di Arezzo Claudio Rubertà dopo l'arresto in Umbria del presunto omicida, Pavel Braulio Martinez Mesa, un 33enne connazionale della vittima, residente a Perugia, operaio in una ditta alimentare.

Quando l'uomo ha saputo che i militari lo cercavano, si è presentato ai militari di Perugia qualche giorno fa.

Ad avvisarlo era stata la compagna per telefono, trovandosi a Roma per un concerto.

Ai carabinieri, in un primo momento, ha raccontato che ricordava solo di aver lanciato qualcosa ma null'altro. Il 33enne, assistito dall'avvocato perugino Francesco Areni, questa mattina è stato interrogato in carcere ad Arezzo dal gip Claudio Lara alla presenza del pm Francesca Eva. Al 33enne i militari sarebbe risaliti anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere.