Coronavirus, in spiaggia con l'autocertificazione e per i bambini i controlli per «moderate attività ludiche»

Estate 2020 in spiaggia con abbronzante e autocertificazione. Praticamente un incubo. Senza contare che i genitori dovranno interpretare che significa «attività ludiche a bassa intensità» prima di permettere ai figli di mettersi a giocare sulla sabbia. E poi assicurarsi che ci sia solo una persona ogni 4 metri quadrati e distanziata di due metri dagli altri. Addio costruzioni di castelli di sabbia, aggregazioni di bambini muniti di paletta e secchiello. Come faranno?

Immaginate cosa sarà poi il periodo a cavallo di Ferragosto con le temperature che solitamente sfiorano i 40 gradi. Immaginate anche la sabbia bollente sotto i piedi e dover aspettare in fila - a distanza sociale di due metri - l'assegnazione del proprio lettino – da prenotare solo on line - naturalmente dopo avere presentato all'ingresso dello stabilimento balneare un certificato attestante che non si è stati contagiati dal coronavirus.



L'ingresso - ovviamente - è previsto solo da una parte e l'uscita dall'altra. Non sono immaginabili confusioni.

Al bar, massimo 4 clienti per dieci metri quadrati ogni volta. Anche in questo caso forse per prendere un gelato o un chinotto bisognerà attrezzarsi per la fila. I bambini dovranno fare i conti con le misure antipandemia e le mamme forse abbineranno le mascherine al bikini. Meno male che non sono previsti i guanti di lattice perchè con quel caldo potrebbero pure sciogliersi.

Le regole stabilite dalla Federbalneari in una proposta destinata a fare discutere, ha raggruppato per categorie i punti chiave che tutti gli impianti turistici della penisola dovranno considerare, dalla riviera romagnola a quella tirrenica, da Capri alla Puglia, dalla Calabria alla Sicilia. Ogni bagno con la concessione demaniale è sottoposto ad una rigorosa attività di controllo per i quotidiani lavori di sanificazione. I lettini, per esempio, possono essere noleggiati solo da una persona al giorno. E se per caso il cliente se ne va dalla spiaggia alle 2 del pomeriggio, quel lettino non può essere più toccato da nessun altro. Sarà, invece, riposto dagli stewart e sanificato la sera per togliere ogni microbo.

Ma è sulla battiglia che inizia il busillis. Se nello spazio coperto dalla concessione è previsto un massimo di 4 clienti per 10 metri quadrati di superficie disponibile, con controlli cadenzati affinché le misure siano rispettate e lettini distanti 4,5 metri (sono però consentite le tende per contenere dentro una sola famiglia), sul transito dei clienti sulla battiglia forse scoppierà il putiferio. «Bisogna cercare soluzioni con Comuni e Regioni». Come disciplinare gli afflussi degli avventori poi alle spiagge libere, specie se sono attaccate o vicine agli stabilimenti?

Negli stabilimenti spunteranno cartelli per spiegare le norme di comportamento, tipo come lavarsi le mani, come usare gli spogliatoi, come restare a due metri l'uno dall'altro. E il personale impiegato dovrà essere preparato con briefing periodici.

L'estate Covid-19 2020 è pronta. Forse sarà meglio andare in montagna?

