Autostrade, i tutor vigilano sull'esodo estivo: 22 arterie sorvegliate speciali

Domani è il primo giorno da «bollino rosso». Sarà anche il primo test per il piano messo a punto dal tavolo Viabilità Italia, che prevede il rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale in media sulle strade, 800 pattuglie della Polizia Ferroviaria, e misure di coordinamento con Anas, le società concessionarie autostradali, Vigili del Fuoco e Protezione civile. In campo ci saranno anche gli elicotteri. «Nel piano - continua Giovanni Busacca, direttore del servizio della Polizia Stradale e presidente di Viabilità Italia - c'è un'assistenza meccanica, sanitaria e di protezione civile, con 53 punti. Siamo pronti a distribuire acqua». «Abbiamo previsto sorvoli in tutta Italia di Polizia e Carabinieri: ci siamo distribuiti la penisola, in questo modo anche dall'alto sarà possibile dare una mano», ha aggiunto. Inoltre, «Autogrill ha messo a disposizione in 8 aree di servizio un raddoppio della presenza sanitaria. In lacune tratte autostradali, abbiamo già i defibrillatori. E non potevamo dimenticare l'informazione all'utenza: Isoradio e Cis ci sono vicini, con le dirette anche di notte. Da quest'anno abbiamo anche la possibilità di dire dall'alto quello che succede».



Il piano è accompagnato dalla ripresa dei controlli della velocità media sulle principali tratte dell' esodo. Inizialmente l'attivazione del nuovo 'tutor' riguarderà 22 tratte ritenute significative dalla Polizia Stradale. La Stradale ha anche rafforzato in controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe prima dell'ingresso in autostrada, con un verifiche immediate dei risultati nei laboratori attrezzati sui camper in grado di completare lo screening in venti minuti. Nei fine settimana tra giugno e luglio in questo modo sono state ritirate tra le 90 e 180 patenti al giorno.



Il Capo della Polizia. «È il momento di un accorato appello a chi utilizza la strada: non usate gli smartphone, mettetevi alla guida solo quando le condizioni lo consentono e non utilizzate la corsia centrale quando non è utile». Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, agli automobilisti che si apprestano a partire per le vacanze,durante la presentazione del piano per l'esodo estivo 2018 di Viabilità Italia. «Sono un guidatore e ci sono due cose che mi fanno paura, l'utilizzo sistematico dello smartphone e l'utilizzo sistematico della corsia centrale, rendendo complicato il passaggio e creando una condizione di rallentamento», ha aggiunto Gabrielli che ha quindi augurato «una partenza positiva e un ritorno riposati e senza stress».

bollino nero» sulle strade italiane è previsto pe le mattine del 4 e 11 agosto, quando è ci sarà l'esodo estivo. Il prossimo fine settimana sarà invece da «bollino rosso» come tutti i week end di agosto e a ferragosto. Traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre.

