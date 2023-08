Traffico, domani 5 agosto bollino nero sulle autostrade per il primo esodo: ecco le tratte più critiche

Traffico, al via il primo esodo per le vacanze di agosto. Nel weekend che si apre oggi si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. In particolare, per la mattina di sabato 5 agosto si attendono condizioni di traffico da bollino nero, in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Analoghe previsioni di traffico sono indicate per il successivo sabato 12 agosto. E per l'intero fine settimana il traffico risulterà particolarmente intenso con possibili criticità. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

Divieti e controlli

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

In alcune tappe saranno anche presenti auto d'epoca del Gruppo Amatori Automoto Storiche. Tra le altre iniziative, indossando appositi visori, la simulazione della guida in stato di alterazione, per far prendere consapevolezza delle condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici. Il tour della carovana sulla sicurezza alla guida prevede complessivamente 7 tappe, individuate in corrispondenza dei punti maggiormente trafficati della rete. Nei fine settimana dell' esodo il tour inizierà il 5 agosto in due aree di servizio della direttrice Sud, A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest, e proseguirà sabato 12 agosto in A1 Badia Alpino e A1 Cantagallo Ovest. Durante il controesodo, il 26 agosto, sarà la volta delle aree di servizio della direttrice Nord: A1 Secchia Est; A14 Conero Est e A1 Casilina Est.

Le strade più trafficate

Già nella giornata di oggi lungo la A4 in direzione Trieste saranno possibili, alla mattina, rallentamenti e code in corrispondenza degli svincoli verso le località balneari, per l'intera giornata in prossimità del cantiere per la costruzione della terza corsia e, al pomeriggio e alla sera, in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Traffico intenso è previsto anche sulla A57 Tangenziale di Mestre per l'intera giornata in direzione Trieste, con possibili rallentamenti e code sul tratto Terraglio e nella mattinata in direzione Padova-Milano nello stesso tratto. Sabato 5 il traffico da intenso diventerà critico sulla A4 in direzione Trieste: previsti su tutta la rete di Autostrade Alto Adriatico circa 200 mila transiti.

Di questi, circa 23 mila passaggi saranno in uscita e 20 mila in entrata al Lisert, 18 mila in uscita al bivio di Villesse, 19 mila in uscita al casello di Latisana e più di 13 mila in uscita alla barriera di Cordignano. Domenica 6 sono previsti circa 170 mila transiti. Rallentamenti e code potrebbero verificarsi in direzione Trieste all'altezza dei caselli balneari, alla mattina, e al Lisert per tutta la giornata. Per il rientro dei turisti in mattinata possibili incolonnamenti in ingresso al casello di Latisana e al Lisert. Per quanto riguarda il cantiere della terza corsia l'apertura dei 5 chilometri ha finora sortito benefici alla fluidità del traffico nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro. I lavori non si fermano con l'obiettivo di terminare l'intero cantiere (restano 3 chilometri e 500 metri) entro il periodo autunnale.