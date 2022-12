Strage di Roma, morte "cerebrale" per Fabiana De Angelis: la quarta donna ferita

È morta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica a Roma nella quale sono morte altre tre donne. De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove restano ancora gli altri due feriti, Bruna Martelli e Silvio Paganini. Sale a quattro il bilancio delle vittime della sparatoria.

Sparatoria Roma, la quarta donna colpita è «clinicamente morta». Fabiana De Angelis era ricoverata da domenica. Campiti prendeva il reddito di cittadinanza

Fabiana De Angelis, la comunicazione dell'ospedale

In merito alla donna ricoverata l’11 dicembre scorso presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene, gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente. "L’Azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia", scrive l'ospedale in una nota.