Giovedì 25 Aprile 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 10:53

«Ciao, ci vediamo domani»: chiude la chat con gli amici e si spara a 29 anni. Quella frase il 29enne l'ha pronunciata ai colleghi di lavoro nella sede didella Croce Rossa, in provincia di Pesaro e Urbino, l'altro ieri sera intorno all’ora di cena. Assai probabile però che Giorgio Spezi , 29 anni, residente a Sant’Orso insieme con i genitori, avesse già deciso che per lui non ci sarebbe stato futuro. Ha continuato a chattare con gli amici almeno fino alle 22, poi si è seduto in camera da letto, si è puntato alla tempia la sua pistola calibro 9, che deteneva legalmente, e si è sparato. Questa è la successione dei fatti secondo i carabinieri di Fano.