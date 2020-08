Tenta di spegnere l'incendio, 80enne muore carabonizzato

Tenta di spegnere l'inciendio e muore bruciato.

Tragedia nel primo pomeriggio a Grotte di Castro, un uomo avrebbe tentato di domare le famme in località Pian del Grano. Il vento e il fumo però avrebbero avuto la meglio sulle manovre di spegnimento. La vittima, un 80enne del posto, era nel suo terreno dove lavorava nell'orta quando avrebbe visto andare in fiamme le sterpaglie, probabilmente pensando di riuscire a spegnerlo si è avvicinato troppo.

Immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Montefiscone e i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Pronto ad alzarsi ci sarbebe stato anche l'elisoccorso.



