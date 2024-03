Terremoto oggi a Firenze, scossa di 3.1 nella notte: epicentro a Certaldo, avvertito anche a Prato

Terremoto oggi a Firenze . Una scossa di terremoto è stata avvertita questa notte all'1.19 in provincia di Firenze. Secondo quanto riporta l'Ingv la portata del sisma sarebbe di magnitudo 3.1. L'epicentro è stato identificato a 4 km a nord-est di Certaldo ad una profondità di 10 km.

Terremoto a Firenze, scossa avvertite in diversi comuni

La scossa è stata avvertita in diversi comuni dell'area di Firenze, da Barberino Tavarnelle a San Casciano, da Greve in Chianti a Impruneta fino a Bagno a Ripoli.

Numerose anche le segnalazioni sono arrivate anche da Prato.

Il precedente un mese fa

Il 17 febbraio scorso un sisma simile colpì l'area di Marradi, sempre in provincia di Firenze. In quell'occasione la magnitudo registrata fu di 3.5 alle 12.49 ad una profondità di 5 km. Non ci furono danni a persone o cose.