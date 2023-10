Terremoto oggi Rovigo, scossa 4.2 avvertita dalla popolazione anche a Padova, Verona e Ferrara

Un'altra forte scossa di terremoto è stata registrata oggi a Rovigo alle 17.29. Il sisma di magnitudo 4.2 è stato avvertito distintamente in tutta l'area della Pianura Padana, nei vicini comuni di Padova, Mantova, Verona, Ferrara e Bologna. L'epicentro, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulacnologia (Ingv), fra Calto e Ceneselli (in provincia di Rovigo) mentre l'ipocentro è stato individuato a 10 km di profondità. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Si tratta della seconda scossa in pochi giorni.

Il 25 ottobre, infatti, la terra aveva già tremato, facendo spaventare non poco la popolazione. Anche in quel caso la magnitudo stimata era di 4.2.

Zaia: «Un'altra scossa dopo tre giorni»

«Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 17.29 a Cesenelli, in Provincia di Rovigo. La scossa ha avuto una profondità di 10 chilometri. Tre giorni fa un altro terremoto, sempre di magnitudo 4.2, aveva fatto tremare la zona e le aree limitrofe ed era stato avvertito in tutto il Veneto e in Emilia. Voi avete sentito questa scossa?». Lo scrive su Facebook il governatore del Veneto Luca Zaia.