Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro in provincia di Enna

Terremoto in Sicilia, paura tra la popolazione in provincia di Enna. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata rilevata in Sicilia, nella zona di Troina, in provincia di Enna. La scossa è stata registrata dall’Ingv alle 16.13 locali, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.76, 14.64 ad una profondità di 36 km. L'epicentro si trova a 5 km a sud-est di Troina.



Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scossa delle 16.13 è stata la più forte: in precedenza ce ne erano state una di magnitudo 2.7 e una di magnitudo 3, più una di magnitudo 2.2 alle 16.29. In tutto sono stati rilevati quattro eventi sismici con epicentro nella stessa zona.