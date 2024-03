Gevi, ora ci vuole una scossa: c'è l'Umana Venezia alla Fruit Village Arena

Vuole invertire il trend la Gevi. Una sola vittoria nelle ultime sette gare di campionato l’hanno rispedita al limite della zona playoff e ora, con sei partite da giocare prima della post season, ci vuole una scossa. La Coppa Italia conquistata, come ha ammesso l’ad Dalla Salda, ha tolto un po’ di cattiveria agonistica e determinazione.

Poi ci si è messa di mezzo anche la buona sorte con un paio di partite perse in modo rocambolesco. Ma il calendario nel complesso è favorevole, con 4 gare in casa e due in trasferta, e dunque agguantare i playoff pare alla portata.

Un obiettivo che darebbe ulteriore lustro alla stagione della nuova Gevi. Però l’avversaria più tosta in questo finale è proprio quella che i 4mila della Fruit Village Arena Palabarbuto (12esima partita sold out) vedranno domani alle 19. E’ l’Umana Venezia che oggi è al 4° posto ma ha veleggiato in vetta per molte settimane. Uno squadrone lungo e completo, che sifende molto forte e che ha pivot grossi come Tessitori e Kabengele che saranno "cavalcati" contro i lunghi leggeri azzurri.

Ma è una squadra, Venezia, che ha però dei passaggi a vuoto, come quello della scorsa settimana a Cremona e che è vulnerabile.

La scorribanda all'andata

All’andata gli azzurri si imposero a Venezia giocando una strepitosa gara e possono ripetersi. Sarà anche il derby dei due capitani De Nicolao, Giovanni e Andrea, e una gara speciale per il lungodegente Parks, fuori da due mesi, che potrebbe rientrare proprio contro la sua ex squadra. Per la Gevi rientra Markel Brown dopo lo stop della scorsa settimana e la speranza è che Zubcic possa confermare i segnali di ripresa visti a Milano.

Coach Igor Milicic, presenta così la gara: «Affrontiamo una grande squadra con un coach di alto livello. Siamo reduci da un periodo di sconfitte sfortunate ed abbiamo davanti a noi una delle partite più importanti dell'anno. Dovremo avere grande desiderio, e grande energia per giocare in difesa, con l'obiettivo di mettere in difficoltà i loro giocatori esterni e dal perimetro, dove potrebbero farci male. La chiave del nostro successo sarà questo desiderio, e quest'energia difensiva nel combattere su ogni pallone. Mi auguro che sia arrivato il momento giusto per dare una svolta alla stagione, con l'aiuto dei nostri tifosi. Sono convinto che saremo capaci di finire bene la stagione».