Terza dose dei vaccini, al via la campagna: coinvolti 3 milioni di italiani, ecco le categorie dei pazienti

Al via ufficialmente la campagna per la terza dose. Da oggi, 20 settembre, scatta infatti il piano governativo per la somministrazione del secondo richiamo anti Sars-Cov2. Anche se nel Lazio, in particolare a Roma e a Rieti, la partenza è stata anticipata già a qualche giorno fa, ora si inizia anche nel resto del Paese. L'obiettivo primario in questa fase è vaccinare i circa 3 milioni di immunodepressi che vivono nella Penisola e, a causa del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati