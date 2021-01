Tevere in piena a Roma, senzatetto resta intrappolato e viene salvato dai sommozzatori

Paura a Roma questa mattina per un senzatetto che dormiva all'interno della Cloaca massima in prossimità di Ponte Palatino. L'uomo è stato sorpreso dalla piena del fiume Tevere, dopo le forti piogge delle scorse ore: il brusco innalzamento del livello dell'acqua gli ha tagliato la via di fuga ed è rimasto intrappolato su un piccolo cumulo di terra.

APPROFONDIMENTI L'ASSISTENZA Napoli: piano anti-freddo, sopralluogo nelle stazioni metrò... VATICANO Morto di freddo un clochard a Piazza San Pietro: aveva 46 anni L'INIZIATIVA Emergenza freddo, i tassisti raccolgono coperte e vestiti per i senza...

Qualcuno ha notato la situazione e ha lanciato l'allarme: sono intervenuti, intorno alle 9 di questa mattina i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori e fluviali di Roma che lo hanno preso a bordo e portato in salvo. Il senzatetto è stato affidato alle cure degli operatori del 118 e le sue condizioni sono buone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA