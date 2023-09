Tradimento scoperto a Roma, cosa è successo davvero? L'autore del video virale: «Lui le ha strappato la borsa dalle mani, non era la scena di un film»

«Io me ne stavo tranquillo al semaforo quando a un certo punto ho visto questo ragazzo che attraversava la strada con solo un asciugamano intorno alla vita». Inizia così il racconto di Emanuele Giuili, chef del Forte Antenne di Roma e autore del video più virale nella Capitale delle ultime settimane. Nelle immagini si vede un ragazzo attraversare via Principe Eugenio, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II, inseguito da una ragazza. Il pensiero di tutti è andato immediatamente a un tradimento scoperto dalla donna. Ma la storia potrebbe non essere questa. Il giovane in fuga urla: «Sei una p...» mentre cerca di non rimanere completamente nudo reggendosi l'asciugamano. C'è anche chi ha pensato ad una scena di un film, una circostanza tutt'altro che rara a Roma. «Ma posso confermare che non c'era alcuna telecamera, non stavano girando una scena», dice l'autore del video al Messaggero.

Tradimento "scoperto" a Roma? Un ragazzo scappa quasi completamente nudo e urla: «Sei una p...»

Nudo in strada dopo lo "scippo" della borsa

Anche Emanuele, che ha assistito alla scena dal vivo, non riesce a ricostruire con certezza la dinamica. «Io ho visto questo ragazzo raggiungere la donna che camminava sul marciapiede opposto.

Una volta raggiunta, hanno cominciato a discutere davanti a un bel po' di gente». Poi il presunto scippo della borsa: «Lui è riuscito a strappargliela dalle mani, scappando in mezzo alla via. La ragazza e un turista lo hanno inseguito».

In effetti la donna nel video urla: «Dammela», riferendosi alla borsa. «Ma non sono sicuro che quella fosse una borsa da donna - continua Emanuele -, quindi le ipotesi sono varie». Ciò che si sono detti prima di quel momento, però, resta un giallo: «Non sono riuscito a sentire ciò che si sono detti prima dello "scippo", lei urlava "perché lo hai fatto" e quindi lo avrà beccato in qualche situazione spiacevole. Sembra che i due si conoscessero, io ho cominciato a filmare per paura che lui le potesse fare qualcosa». Alla fine la donna è riuscito a raggiungere il ragazzo semi nudo e i due si sono fermati a parlare (e forse a chiarirsi?). L'appello ora è ai due protagonisti: palesatevi, c'è mezza città che ha bisogno di sapere com'è andata a finire.