Covid a Trieste, titolare di un bar multato due volte la stessa sera: «Clienti assembrati sia alle 18 sia alle 20»

Una storia che ha dell'incredibile: il titolare di un bar di Trieste è stato sanzionato due volte in una sera per inosservanza della normativa antipandemica. Ieri, poco dopo le 18, durante un controllo della Polizia al bar Al Foro, sono stati multati il titolare e cinque avventori per violazione delle misure anti contagio.

Dopo un paio d'ore, anche a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura tramite il 112, l'esercizio è stato nuovamente sanzionato per la presenza di clienti e per la somministrazione in violazione delle norme anti Covid-19.

