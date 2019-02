E' morto sulla scalinata di Trinità dei Monti, all'improvviso. Grande paura nel pomeriggio di mercoledì in una delle zone più famose di Roma e dell'Italia, presenti moltissimi turisti italiani e stranieri. E' stato proprio un turista francese, di 52 anni, ad accusare un malore, che si è rivelato purtroppo fatale. L'uomo si trovava sulla scalinata, appena sopra piazza di Spagna, quando si è accasciato. Tra i primi a prestargli soccorso sono stati due agenti della polizia locale del Gruppo ex Trevi in servizio di controllo a piazza di Spagna. I vigili hanno allertato il 118. L'ambulanza è intervenuta con il personale medico a bordo, che ha tentato di rianimare l'uomo sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'ambasciata francese è stata subito contattata per la segnalazione.

Giovedì 21 Febbraio 2019, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 10:42

