«Signora ha la ruota bucata» e l'altro le ruba il portafogli: coppia di ladri in manette

«Signora ha bucato la gomma». così distraevano le vittime dei furti. L'ultimo episodio non è sfuggito ai carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno arrestato due cittadini stranieri, di 39 e 40 anni, entrambi disoccupati e senza fissa dimora, già conosciuti dai militari, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Ieri mattina, al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno bloccato i due dopo aver messo a segno il furto del portafogli di una pensionata romana, mentre era intenta nel parcheggiare la macchina in via Appia Nuova.

Mentre il 40enne distraeva la donna facendole credere di avere la ruota forata, il complice era riuscito ad aprire lo sportello e a sfilare dalla borsa il portafogli con all’interno documenti personali, carte di credito e alcune decine di euro in contanti. Subito dopo sono stati bloccati dai militari ed arrestati. Recuperata l’intera refurtiva, che è stata poi riconsegnata alla vittima, la coppia è stata condotta in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.