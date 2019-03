Truffa delle telefonate da numeri +44: occhio al prefisso inglese, ecco cosa fare

Martedì 26 Marzo 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avete mai ricevuto telefonate da numeri con il prefisso britannico +44? State attenti: potrebbe essere una truffa. Spesso e volentieri da questi numeri vi contattano sedicenti agenzie di trading online, che vi promettono, in cambio di sostanziosi investimenti, dei profitti altrettanto sostanziosi: peccato che si tratti di vere e proprie truffe, che approfittano della debolezza delle persone o della voglia di risollevarsi magari in un periodo magro dal punto di vista finanziario.In queste telefonate l’operatore illude il cliente parlandogli di facili guadagni col trading online: il primo passo è l’apertura di un conto online su un sito, conto nel quale è necessario versare un capitale iniziale, che va da poche decine di euro a centinaia o migliaia. Sito spesso fasullo, dato che le persone dietro queste telefonate sono falsi broker che cercano esclusivamente di derubare il chiamato.Al fianco dell’operatore emerge poi una seconda figura, quella del consulente (che ovviamente non viene mai allo scoperto), che consiglia al cliente di investire sempre più denaro, parlandogli magari di mercato favorevole: la truffa sta proprio nel fatto che inizialmente le cifre investite effettivamente danno profitti, il che convince poi il cliente a investire ancora di più (ma è solo un'illusione), per poi perdere tutto.COME FARE Il trading online non è una truffa di per sé: anzi, è un’attività che se fatta da persone esperte del settore può anche essere remunerativa, e non poco. Ma ci si dovrebbe affidare appunto ad esperti del settore, e non a fantomatici broker che promettono soldi facili, che come dovremmo sapere tutti, non esistono in nessun campo. Il modo migliore per non cascare in questo tipo di tranelli è non rispondere a questi numeri di telefono (quasi sempre con il +44 iniziale, sono ormai decine di numeri diversi): il consiglio è, dopo aver accuratamente evitato di rispondere, di inserire il numero nella blacklist, ogni volta che si ricevono chiamate da questi numeri.