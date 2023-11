Ultraleggero precipita vicino ad Ancona, feriti pilota e passeggero: uno è grave

Lo hanno visto perdere quota all'improvviso e in un attimo schiantarsi a terra, nelle campagne di Monterado: un velivolo ultraleggero è precipitato questa mattina a Monterado in provincia di Ancona. A bordo due persone, che sono rimaste ferite nel terribile impatto. Una in particolare sembra essere più grave. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale dell'Unione dei Comuni e i sanitari che hanno immediatamente soccorso pilota e passeggero trasportandoli in ospedale.