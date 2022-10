Roma, guardia giurata si spara e muore al Circo Massimo: choc nel cuore della Capitale

Choc a Circo Massimo: si punta la pistola e si spara. Paura intorno alle 13 quando un uomo si è ucciso in via del Circo Massimo, sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, una guardia giurata di 57 anni, ma nonostante i ripetuti tentativi non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto incaricati delle indagini sono ora gli agenti del vicino distretto di polizia. Gli agenti sono impegnati con accertamenti e rilievi per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Dalle prime informazioni e da quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, l’uomo dopo essersi volontariamente ferito si sarebbe accasciato a terra. I poliziotti hanno proceduto anche al sequestro della pistola, quella che la vittima utilizzava per i suoi servizi di sicurezza. Sul posto sono ancora in corso i rilievi, secondo gli investigatore l'agente si sarebbe sparato due volte prima di finire a terra senza vita.