Bruce Springsteen, sì al concerto di domani a Ferrara: «Rispetto per le vittime ma qui non è zona rossa»

Va avanti senza sosta in queste ore l'imponente macchina organizzativa del concerto di Bruce Springsteen, atteso domani a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani, per la prima di tre date italiane, sold out da mesi, che si prepara a mobilitare 50mila persone. L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio una vasta area dell'Emilia Romagna ha risparmiato la zona e gli organizzatori - pur nella consapevolezza della gravità della situazione nella regione e dei problemi alla viabilità e nel massimo rispetto per le persone colpite - confermano l'evento.

Bruce Springsteen in concerto a Ferrara

«Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti», premette Claudio Trotta, manager della Barley Arts e storico promoter di Springsteen. «Per quindici giorni siamo stati sotto una pioggia costante, ne sono caduti 500-600 millimetri a fronte di una media di 55 millimetri in questa zona nel mese di maggio.

La risposta alle polemiche

Rispetto all'emergenza di questi giorni «siamo perfettamente consapevoli del dramma delle zone alluvionate. Ma Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni». Peraltro «le unità della protezione civile di Ferrara sono impegnate nelle zone colpite, hanno traportato materiali a Cesenatico e Forlì e così anche i vigili del fuoco hanno lavorato nelle aree alluvionate: ci tengo a precisarlo - sottolinea - per smentire chi ci accusa di usare risorse pubbliche, cosa totalmente falsa».

La viabilità

Restano i problemi alla viabilità, «ma dell'autostrada A14 sono chiusi soltanto alcuni tratti, sotto costante monitoraggio, e in alternativa si può usare l'Adriatica. Gli aeroporti sono aperti, i treni speciali che come Barley Arts abbiamo organizzato con Trenitalia sono tutti confermati». «Si è appena riunita qui la commissione di vigilanza e la situazione è sotto controllo. Da anni lavoriamo a questo evento, se qualcuno fosse stato qui in questi giorni avrebbe respirato un'aria di passione e di attenzione per questo lavoro. Sono convinto che domani sarà una giornata memorabile», conclude. Il Boss e la E Street Band sono poi attesi il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia all'interno dell'Autodromo di Monza, appuntamento che chiuderà il tour europeo di Springsteen.